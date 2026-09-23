В зоне спецоперации за сутки вскрыты и уничтожены больше 180 украинских пунктов управления БПЛА. В Харьковской области бойцы "Северной" группировки продолжают сжимать кольцо окружения вокруг формирования противника и пресекают все попытки радикалов вырваться. Ожесточённые бои идут и в Доброполье - наши штурмовые отряды продвигаются в городе, а все подходы к населённому пункту - под контролем артиллерии.

Подразделения группировки "Центр" завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье. В окружении оказались элитные формирования, на которые украинское командование возлагало большие надежды.

Замкнуть кольцо окружения позволило в том числе взятие Марьевки - севернее Доброполья. Это позволило перерезать дорогу, по которой противник получал подкрепления и боеприпасы. Сегодня Минобороны опубликовало кадры боя за село и рассказ наших штурмовиков. Националисты дистанционно заминировали все подходы и организовали систему инженерных заграждений. Преодолеть их позволила предварительная разведка с воздуха.

Сейчас обширная территория вокруг Доброполья под полным огневым контролем нашей артиллерии. А штурмовики группировки "Центр" уже наступают в направлении Александровки. За ней - сражение за главный узел обороны ВСУ в Славянске и Краматорске.

Подразделения группировки "Север" расширяют внешнюю зону контроля над окруженными формированиями ВСУ в Харьковской области. На днях был освобожден населенный пункт Малая Волчья. Сегодня штурмовики рассказали подробности боя.

Удары по окруженным формированиям ВСУ постоянно наносят авиация, артиллерия и войска беспилотных систем.