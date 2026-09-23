Хакерская группировка сообщила о взломе сайта ФБР

Американская внутренняя разведка рискует потерять статус одной из самых секретных спецслужб в мире. Хакерская группировка "ШайниХантерс" сообщила о взломе сайта ФБР.

В качестве доказательства киберпреступники выложили в открытый доступ данные около пяти тысяч агентов: имена, номера телефонов, домашние адреса, даты рождения и сведения о родственниках. Среди них оказалась и личная информация директора ведомства Каша Пателя.

Как сообщают хакеры, общий объём похищенных данных составляет до трёх терабайт - в списке почти все агенты ФБР и соискатели на эту должность. Поводом для взлома в "ШайниХантерс" называют месть федеральному агентству, которое ранее призвало жертв вымогателей не платить им выкуп.

В ФБР новости не комментируют. Но, по информации СМИ, в ведомстве начали внутреннее расследование.