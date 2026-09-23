Собянин сделал заявление об отопительном сезоне в Москве

Москва готова к новому отопительному сезону. Как заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях, городские службы провели профилактические осмотры, ремонт инженерных систем и оборудования.

К отопительному периоду подготовили около 74 тысяч зданий. Гидравлические испытания прошли почти на 20 тысячах километрах тепловых сетей. Кроме того, в рамках региональной программы капремонта жилого фонда обновлены внутридомовые системы центрального отопления в сотнях домах.

Также для работы в зимний период сформированы аварийные бригады, оснащённые всем необходимым оборудованием. А для утилизации снега подготовлены 54 стационарных пункта.