Стартовал четвертый сезон программы "Обучение служением"

Не просто выучить теорию, а применить её там, где она действительно нужна. Именно так работает Федеральная программа "Обучение служением". Сегодня стартовал её четвертый сезон.

В рамках инициативы студенты по всей стране решают социальные задачи. О том, как это делать эффективнее, расскажут в МГТУ имени Баумана. Вуз стал центральной площадкой мероприятия в столице. Там открылась выставка лучших студенческих проектов и практик программы. Также участников ждут лекции, рабочие совещания и мастер-классы.

"Обучение служением - это то, что мы называем воспитание действием. Когда ребята приходят и свои профессиональные знания, навыки, компетенции уже реализуют и получают своё первое "Спасибо", возможно. Спасибо за решенную задачу, начинают ещё больше верить в себя и ещё более активно начинают учиться. И точно вот это вот обучение служением и само служение становится частью их жизни", - отметила Ольга Петрова, замминистра науки и высшего образования России.