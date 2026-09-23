"Я его подозревал с первой минуты!": друг семьи накинулся на сына Усольцевых и обвинил его в том, что он знает больше, чем говорит

Семья Усольцевых пропала в тайге в Красноярском крае почти год назад. Сергея, Ирину, их дочь Арину и собачку Ладу ищут тысячи волонтеров, но на сегодняшний день нет ни единой зацепки.

Правоохранители уверены, что выжить туристам не удалось. А пользователи Сети строят догадки и считают, что семья могла сбежать из страны.

К этой версии склоняется и Данил Баталов, сын Ирины Усольцевой от предыдущих отношений. Он не раз выдвигал мнение, что родители просто скрылись за границей из-за огромных долгов отчима или же конкуренты так надавили на него.

Данил появился в новом выпуске шоу "Пусть говорят", где ему явно пришлось нелегко. В Сети появился анонс выпуска, в котором друг семьи буквально накинулся на него. "Я его подозревал с первой минуты! Я знаю, что он знает, где его семья находится", - кричал друг семьи, высказав мнение, что Баталов явно что-то скрывает об исчезновении родителей и сестренки.

Отметим, что после 28 сентября расследование по факту исчезновения семьи может быть приостановлено, сообщил ученый-правовед Иван Соловьев. "Отведенный срок предварительного следствия истекает и пока нет ни одной достоверной версии о том, что случилось, как и подозреваемого", — заявил эксперт.