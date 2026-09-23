Сотни древних артефактов обнаружили археологи во время раскопок на мысе Ольский

Оружие, украшения, предметы быта - всего больше 500 древних артефактов обнаружили археологи Магадана во время раскопок на мысе Ольский этим летом. Работы ведут на берегах Охотского моря, где 2500 лет назад находилось поселение людей. Как жили наши предки в эпоху неолита? И каким находкам ученые обрадовались больше всего?

Археологи работают, не смыкая глаз. Что ни день - то важные находки. Счет перевалил уже за пять сотен. С каждым днем быт предков становится всё более понятным и объемным. Оказывается, две с половиной тысячи лет назад на мысе Ольский они прекрасно шлифовали, охотились и рыбачили. Причем, не только на мелкую рыбу, но и на вполне себе крупного палтуса. С помощью изящных и очень острых гарпунов.

Искусные охотники на морских животных дружно ценили качественные предметы быта и тонкие украшения. А также - и это очень важное открытие - умели обращаться с вулканическим стеклом. Самое интересное, что у них был еще и доступ к железу.

Это поселение археологи обнаружили в конце прошлого века. Памятник Токаревской культуры относится к эпохе неолита. В этом году удалось обработать 20 квадратных метров. Но каждый из них принёс феноменальный результат. Благодаря обнаруженным останкам древней женщины скоро удастся подробно узнать не только, как наши предки жили, но и кем они были?

"Население это формировалось на основе как колымских племён, так и палео - эскимосских. И вот была обнаружена гаплогруппа, которая идентична гаплогруппе, которая была обнаружена в Гренландии. Двигались с севера на юг и вот оказались здесь, в Тауйской губе", - пояснил Александр Лебединцев, археолог, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник СВКНИИ ДВО РАН.

Откуда шли эти мужественные морские зверобои? О чем мечтали? Археологи уверены: открытий будет много. И на каждый из этих вопросов они обязательно найдут ответ.