Рэпер Джиган взял в заложники прислугу и охрану в своем доме в Подмосковье

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) взял в заложники обслуживающий персонал своего особняка в Подмосковье. Некоторых людей он даже расстрелял.

Инцидент случился еще в начале июля, однако известно о нем стало лишь сейчас. Ha протяжении десяти часов и на глазах у собственных детей, которые, как утверждает Mash, прятались в шкафах и звонили матери Оксане Самойловой, рэпер держал в заложниках прислугу и охрану.

Устроивший самосуд рэпер был не в себе. По словам прислуги, он собрал обслуживающий персонал в гостиной и обвинил в преступлениях. Чтобы сохранить себе жизнь, рэпер заставил присутствующих "сознаться в содеянном", после чего предоставлял каждому несколько минут для побега, стреляя на поражение.

Так, одного из охранников Джиган обвинил в насилии над детьми, а затем выстрелил в него, попав в руку и ногу. Услышавшие стрельбу соседи вызвали охрану, однако скрутить артиста удалось лишь совместными усилиями. После случившегося Джигана экстренно отправили в реабилитационный центр в Израиле, где он и находится до сих пор.

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