Польша подняла в воздух авиацию из-за активности России на Украине

Польша подняла в воздух авиацию. Как заявили в Варшаве, повод для тревоги – удары, которые наносят российские войска с использованием средств воздушного нападения по целям в центральной части Украины.

В оперативном командовании польских вооруженных сил добавили, что действия военно-воздушных сил носят превентивный характер. Их цель - обеспечить защиту польского воздушного пространства.

Польские СМИ ранее сообщали, что регулярные вылеты истребителей, которые власти оправдывают активностью российской авиации на Украине, обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. По официальным данным Минобороны Польши летный час польского истребителя F-16 стоит более 20 тысяч долларов, передает РИА Новости.