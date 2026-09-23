Граф Спенсер впервые рассказал, как на самом деле Елизавета II отреагировала на смерть Дианы

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер рассказал о первой реакции Елизаветы II на известие о трагедии в Париже. Королева была раздражена, ведь она и предположить не могла, что бывшей невестки больше нет в живых.

"Что она опять натворила?" — выпалила Елизавета II, когда в Букингемский дворец позвонили из Парижа и сообщили, что поступили новости о принцессе Диане.

Граф Спенсер утверждает, что королева не сразу осознала весь ужас и серьёзность произошедшего. В то время принцесса каждую неделю занимала первые полосы газет по всему миру, и у Елизаветы II накопились негативные чувства.

"Это было до того, как стала понятна вся серьёзность произошедшего", — отметил Спенсер в своей книге "Лебединая песня. Диана, моя сестра".

Первые сообщения, поступавшие из Парижа после аварии 31 августа 1997 года в туннеле Пон-де-л’Альма, не передавали всего ужаса случившегося. Позже стало известно, что в результате аварии также погибли возлюбленный принцессы Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль, уровень алкоголя в крови которого на тот момент превышал допустимую законом норму.

Диана пережила сам момент столкновения и находилась в сознании в искорёженном Mercedes. Как сообщалось, она спросила одного из первых прибывших на место спасателей: "Боже мой, что произошло?" Однако затем её состояние стремительно ухудшилось. У принцессы произошла остановка сердца, после чего её реанимировали и доставили в больницу Питье-Сальпетриер, где в 4:00 утра была констатирована смерть леди Ди.