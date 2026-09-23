Украина даже вместе с США и союзниками из числа стран Европы не обладает достаточной силой, чтобы заставить Москву принять предлагаемые Киевом условия завершения конфликта. Киевскому режиму придется выбирать между заключением невыгодного соглашения сейчас и более тяжелыми последствиями в будущем, заявил военный аналитик, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Как написал Дэвис в соцсети X, отказ Владимира Зеленского от условий России может привести к более тяжелому поражению Украины, а также к дальнейшим территориальным потерям. Позиция России была предельно ясной на протяжении многих лет и практически не изменилась: Украина должна объявить о нейтралитете, отказаться от вступления в НАТО, вернуть четыре региона, занятых российскими войсками и согласиться на ту или иную форму демилитаризации.

Эксперт подчеркивает: чем дольше Киев с кураторами тешит себя иллюзией, что проукраинские условия возможны, тем больше гибнет украинцев, тем больше территорий Киев теряет. Таковы суровые реалии: можно заключить невыгодную сделку сейчас - или потерпеть еще более сокрушительное поражение позже.