Специалисты спасают детей Джигана и Самойловой после жуткого приступа рэпера

Лишь сейчас стало известно, что летом у рэпера Джигана случился приступ, в результате которого он взял в заложники собственный обслуживающий персонал. Артист угрожал им оружием и даже устроил стрельбу.

В это время его дети прятались по шкафам и пытались связаться с матерью, моделью и бизнесвумен Оксаной Самойловой, находившейся в Италии. Когда рэпера все же удалось скрутить и успокоить, его отправили в реабилитационный центр, который находится в Израиле.

Родственники пока не торопятся снова увидеть Джигана. Как утверждает Mash, они теперь сами работают с психологами. Специалисты спасают детей артиста после его приступа.

Лечение самого Джигана оценивается в несколько миллионов рублей. В программе реабилитации многопрофильная терапия и строгий график. Когда есть свободное время, рэпер посещает спортивный зал. Вообще в заведении все очень аскетично: карт нет, пользование телефоном только под контролем сотрудников, везде сопровождающие.

Говорят, Джиган уже давно издевался над прислугой. Он мог уволить сотрудника одним днем, материл всех, кто ему не нравился или когда был не в настроении, и даже просил передать через других людей, чтобы нежелательный сотрудник не приходил на работу.

Примечательно, что рэпер позволял себе такое, когда не было рядом Оксаны Самойловой, которая могла бы повлиять на ситуацию. Говорят, таким образом была уволена любимая няня детей семьи, хотя у модели к ней не было претензий. Интересно, что самих наследников и жену Джиган не трогал.

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