"Город в осаде": жители всю ночь отстреливались от медведей в Хакасии

Несколько медведей одновременно вышли к жилым районам Абазы в Хакасии в ночь на 23 сентября.

Хищников отгоняли в районе городского моста, садов Абазы-Заречной, дачного общества "Черемушки". Некоторых прогнали, трёх убили. Один из медведей, убегая, снес забор на даче.

"Таежный город фактически в медвежьей осаде - выходы зверей фиксировались со всех сторон", - заявил замглавы Хакасии Дмитрий Бученик сообщил в своем канале в MAX.

Он также отметил Бученик, один из трех ликвидированных хищников отличался особенно крупными размерами.

Ранее региональные власти сообщили о планах ввести режим повышенной готовности из-за выхода медведей к населенным пунктам. Хищники начали выходить к людям из-за лесных пожаров, нехватки пропитания в тайге и несанкционированных свалок.