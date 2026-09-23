Корабли Тихоокеанского флота отразили атаку роботов

Учения по противороботовой обороне провел в Южно-Китайском море Тихоокеанский флот России. В маневрах участвовали фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и танкер "Печенга", сообщила пресс-служба ТОФ.

В учениях были задействованы палубные вертолеты Ка-27. Разыграли морской бой, во время которого расчеты зенитной артиллерии и крупнокалиберных пулеметов отразили атаки безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов неприятеля. А во время второго этапа маневров вертолеты Ка-27 обнаружили субмарину условного противника.

Как сообщили ранее в Минобороны России, в Приморском крае стартовали российско-ланкийские учения "Тропа росомахи — 2026". Маневры продлятся до 27 сентября.