В Крыму задержали мужчину, собиравшего деньги и информацию для Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму 38-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене.

Установлено, что житель Керчи организовал сбор денежных средств и закупку экипировки для подразделений ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме тог, фигурант дела передавал противнику сведения о расположении средств ПВО и других военных объектов в Крыму.

Для работы он создал в мессенджере Telegram группу с участием проукраински настроенных волонтеров, через которую осуществлял сбор денег.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Мужчина арестован.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Севастополе агента украинских спецслужб, который собирал данные об объектах Черноморского флота.