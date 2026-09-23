Владимир Зеленский заявил, что отказал в просьбе Дональду Трампу. Президент США во время телефонного разговора призывал украинского лидера остановить удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Глава киевского режима американскому лидеру отказал, сообщает "Политика Страны". По словам Зеленского, он ответил Трампу примерно следующее: возможно, для кого-то цены на дизель важны, но для Киева важнее жизни украинцев.

Украинский лидер считает, что цены на топливо растут в основном из-за блокировки Ормузского пролива. Зеленский предлагает заставить российского президента Владимира Путина отказаться от ударов по украинской энергетике - и тогда Киев готов прекратить удары по НПЗ.