"Жалко Таню": Любовь Успенская высказалась о бедном женихе дочки

Не успели поклонники порадоваться за Татьяну Плаксину, которая собралась замуж за выпускника МГУ, искусствоведа Артема Москвина, как оказалось, что у потенциального зятя Любови Успенской большие проблемы с деньгами.

Это выяснилось во время творческого вечера Татьяны Плаксиной, который организовал ее жених. Поддержать молодых пришла и Любовь Успенская. Как сольно, так и вместе с мамой Таня исполнила несколько песен, а потом все пообщались с представителями СМИ и гостями.

Так, Успенская оговорилась, что у ее потенциального зятя нет больших финансов. "У него было тяжелое положение, когда не было денег — галереи не работали, не было возможностей. Он не смог приехать к Тане, у него не было денег на такси. Таня говорит: "Да я тебе дам денег, приезжай!" Он отвечает: "Да никогда в жизни! Я не возьму у тебя ни одной копейки". Так он пешком пришел", - поведала Успенская Starhit.

Однако певица настроена оптимистично. Она отметила, что Москвин уже стал зарабатывать, за свой счет заканчивает МГУ, покрывает все расходы. Жених Плаксиной действительно не унывает. "Деньги были, деньги будут, денег нет. У меня же специфический бизнес. Сезон продаж в искусстве начинается с сентября. И, собственно, до этого месяца я ходил до Тани пешком, потому что надо было дойти. Я хочу ее видеть. Когда нет денег — так легко. Потому что не надо ни о чем думать", - сообщил Москвин.

Вот только в Сети многие пользователи высказали мнение, что возлюбленный совершенно не подходит Татьяне Плаксиной. "Жалко Таню, нормальных нет, а вот такое чудо тут", "Совершенно не ее уровень. Куда смотрит Люба?", "Этот Москвин мутный парень. Зачем он Плаксиной?", "Этот жених не внушает доверия, ушлый и скользкий. Как бы Успенская не осталась без гроша из-за такого зятька..." - судачат комментаторы.

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