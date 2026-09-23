Вернут почве плодородие и рыхлость: сделайте это с корнями растений после уборки урожая

Дачники уже начали готовить свои участки к холодам. Важная задача этого периода — помочь почве и вернуть ей плодородие. Кто-то делает это с помощью сидератов, а некоторые перекапывают землю и убирают с грядок все растительные остатки. Но есть и более простой способ. О нём и расскажем в статье.

Любая почва состоит из органических и минеральных веществ. Чем больше в ней переработанной растительной массы и полезных веществ, тем лучше будет урожай. Кроме того, такой грунт более рыхлый по своей структуре.

Поэтому, если вы убираете в компост столбики капусты, ботву томатов и перцев, можно не вырывать кусты целиком, а обрезать только верхнюю часть. При этом корень останется в земле и послужит пищей для почвенных бактерий, дождевых червей и других полезных насекомых. Кроме того, органика станет источником питания для растений в новом сезоне.

Также нужно помнить, что когда вы выдёргиваете корни, то разрушаете почвенную структуру. Если же оставить их на месте, её рыхлость и воздушность сохраняется и в следующем сезоне растениям будет легче пробиваться сквозь землю.

Единственный случай, когда удаление корней необходимо — если томаты или перцы болели вирусными заболеваниями. К примеру, появление на растениях вершинной гнили, фитофтороза или кладоспориоза будет однозначным поводом выкопать их земляную часть.

В случае когда кусты здоровы, можно без боязни оставить корни в земле. У поздних сортов капусты обычно не удаляют также и нижние листья. К апрелю-маю все остатки сгниют и вы сможете спокойно перекапывать грядки.

Обязательно замульчируйте пеньки, чтобы они не торчали на поверхности и не одеревенели. Если же в следующем сезоне вы наткнётесь на какой-то из корней, то выкорчуйте его при высадке рассады, либо сделайте лунку рядом.