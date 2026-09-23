В Подмосковье подросток поджег колонку на АЗС и машину полиции

В подмосковном Красногорске задержали 17-летнего подростка, который поджег колонку автозаправочной станции и автомобиль полицейских.

Парень попал под влияние незакомцев из мессенджера. Начала они убедили его поджечь заправочную колонку на АЗС, а затем автомобиль у опорного пункта участкового уполномоченного полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как подросток вылил жидкость из бутылок на заправочные пистолеты, а затем поджег их зажигалкой.

Оба пожара были оперативно потушены, пострадавших нет. На молодого человека завели дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества.