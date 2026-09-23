"Мама, мы умрем": дети прощались с Самойловой и думали, что Джиган их убьет

Сегодня, 23 сентября, в Сети распространилась информация, что рэпер Джиган десять часов держал в заложниках охрану и прислугу, угрожая им огнестрельным оружием. В какой-то момент артист даже начал стрелять.

Все это время дети прятались от отца и пытались связаться с матерью, моделью и бизнесвумен Оксаной Самойловой. В распоряжении журналистки Ксении Собчак оказалась запись со словами старшей дочери пары Ариэллы.

"Мама, мы умрем", "Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас", "Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас", - цитирует дочь Самойловой и Джигана Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

В итоге, рэпера удалось скрутить и утихомирить. По информации Собчак, детей и домашних освобождали в частном порядке бывшие спецназовцы, специально вызванные для этого в подмосковный поселок, где находится особняк артиста и модели. Они действовали по протоколу операции освобождения заложников.

В настоящее время Джиган находится в реабилитационном центре в Израиле. Дети остались с Оксаной Самойловой. С ними работали психологи по программе жертв теракта.

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