Прибалтийские страны тайно запросили у ЕС 500 миллионов евро

Страны Прибалтики тайно запросили у Брюсселя 500 миллионов евро. Латвии, Литве и Эстонии эти деньги нужны на защиту от беспилотных летательных аппаратов, сообщает со ссылкой на источники финская газета Iltalehti.

По данным издания, балтийские страны направили письмо в Европейскую комиссию в понедельник, 21 сентября. Тайное послание подписали министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы - Мартин Херем, Райвис Мелнис и Робертас Каунас.

Страны Прибалтики рассчитывают получить финансирование уже в 2026 году. В Вильнюсе ранее признали, что армия России за последние 4 года стала сильнее.