В Башкирии после смертельного пожара задержали владельца ТСК "Солнечный"

В башкирском Стерлитамаке задержали владельца торгового центра, где при пожаре погибли люди.

Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, владелец ТЦ не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта. В скором времени ему изберут меру пресечения.

Пожар в ТЦ "Солнечный" в Стерлитамаке произошел накануне. Площадь возгорания составила 2,1 тысячи квадратных метров. Причиной пожара стала аварийная работа электросети.

Тушение осложнялось планировкой и конструктивными особенностями здания. Системы пожаротушения не сработали в момент возникновения пожара, а внутренняя отделка не соотвествовала нормам безопасности.

Четыре человека погибли, 11 пострадали. Одна из пострадавших находится в медикаментозной коме, состояние еще четверых госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.