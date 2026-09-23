Калечился, сменил несколько работ: почему сын Елены Яковлевой так и не нашел себя

У актрисы Елены Яковлевой есть единственный сын Денис Шальных. В Сети его зовут фриком.

Дело в том, что тело и лицо 33-летнего наследника артистки покрывает множество татуировок и даже шрамов. Одно время Денис увлекся рисунками, причем его пристрастие перешло всякие границы, в результате теперь он пытается избавиться от части изображений, в частности, на лице.

В то время как Елена Яковлева блистает на театральной сцене и в кино, ее сын сменил несколько профессий: одно время он работал в барбершопе, был тренером и даже воспитателем. Однако ни на одной из этих работ Денис не смог реализоваться, считают многие интернет-пользователи. Шальных до сих пор ищет себя, убеждены они.

Что касается личной жизни, то короткое время Денис состоял в браке, однако теперь, по некоторым данным, холост.

Специалист в телеграм-канал Champagne o’clock высказал мнение, что частично вина из-за неустроенности жизни Шальных лежит на его матери. "У сильной, доминирующей мамы рождается инфантильный ребенок, за которым придется "ухаживать" всю его жизнь", - считает эксперт.

По его словам, улучшить ситуацию могли бы "знания". "Разобраться в себе и в своих детях: их тени, риски, силу. У себя минимизировать вредное, у детей взращивать сильное", - отмечает специалист.

Эксперт сообщил, что таких ситуаций немало, причем не только среди обычных людей, но и в среде знаменитостей. В качестве аналогичного развития событий он привел пример с сыном модели Синди Кроуфорд Пресли, который умер в реабилитационном центре в возрасте 27 лет.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>