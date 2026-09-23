Москвичей предупредили об октябрьской аномалии

Относительно теплая погода с положительной температурной аномалией ожидается в Москве в октябре. С прогнозом на второй осенний месяц жителей столицы ознакомила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, октябрь в столице будет достаточно теплым. Однако уже в первой декаде среднесуточная температура может опуститься ниже плюс 8 градусов. Соответственно, и ночи будут прохладными.

Метеоролог отметила, что в первой декаде месяца, скорее всего, включат отопление. Что же касается осадков, то их суммарное количество составит около 60-65 мм - октябрь не относится к наиболее дождливым месяцам, пишут "Известия". Эксперт ранее заявляла, что классическое бабье лето в столичном регионе завершилось, летнее тепло в Москву в этом году уже не вернется.