В Сеченовском университете открылся Центр термической и химической абляции

Без разрезов, боли и наркоза. Сегодня в Сеченовском университете открылся первый в России Центр термической и химической абляции. Здесь вместо обычных и подчас весьма жёстких вмешательств хирурги точечно замораживают опухоль или буквально выпаривают её. Новые методики не только применяют, но и изучают вместе с коллегами из Китая и Кореи.

Кульминация операции - током высокой частоты воздействуют на опухоль в общем желчном протоке. Метод новый - радиочастотная абляция. У пациента доброкачественная опухоль, зонд заводится вплотную к образованию. А после процедуры за дело возьмется местный иммунитет – клетки организма активируются и буквально начинают поедать опухолевые клетки.

"Сегодня выполнялась операция на общем желчном протоке из гибридного доступа. То есть доступ осуществлялся и через кожу под контролем ультразапалового исследования, и эндоскопически под контролем эндоскопа, и все это контролируется также под рентгеновским контролем", - пояснил Константин Алексеев, заведующий отделением эндоскопии университетской клинической больницы Сеченовского университета.

Абляционные технологии - это вмешательства без разрезов и швов. На опухоль действуют высокой температурой - она буквально выпаривается. Причем, за считаные минуты. И так можно работать с разными органами: щитовидкой, паращитовидной железой, печенью, почками, лёгкими, молочной и предстательной железой. Этим опытом с нашими врачами делятся коллеги из Кореи и Китая.

За последние десятилетия разработано много методик химической и термической абляции. В новом центре термической и химической абляции в Сеченовском университете считают, что главная задача сейчас - определить показания и противопоказания в каждом конкретном клиническом случае.

"Наши корейские коллеги освоили детально эту методику, прошли обучение, знают все осложнения, все проблемы, возникающие во время этих манипуляций. И сегодня они позволяют нам пройти этот путь гораздо быстрее и без каких-либо осложнений и проблем в ходе проведения этих методик", - сообщил Федор Ветшев, директор Клиники факультетской хирургии им. Н. Н. Бурденко Сеченовского университета.

При термической абляции действуют радиочастотами, микроволнами или замораживают опухоль жидким азотом. При химической - вводят препараты, которые разрушают клетки. Традиционные операции при этом никто не отменял.

Операция идёт под местным обезболиванием. Нагрузка на организм минимальная. Такую процедуру перенёс Александр Глинский. Пару лет назад у него нашли опухоль в паращитовидной железе. И таких пациентов с каждым годом будет больше. Новый центр в Сеченовском университете - это площадка, где абляцию будут проводить на разных органах, а еще - обучать хирургов из регионов.