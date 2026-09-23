Каким будет Екатерининский парк после масштабного благоустройства

До конца осени в Москве будут завершены основные работы по благоустройству Екатерининского парка. Там не только восстановят пешеходные дорожки, но и создадут живописный сад и установят малые архитектурные формы. Кроме того, появятся детские площадки, несколько воркаут-зон, а эстрада, где можно проводить выступления круглый год. Что сейчас происходит в парке?

Екатерининский парк — один из старейших усадебных парков Москвы - был заложен ещё в восемнадцатом веке. Сегодня его территорию делят на две зоны. Южная, историческая — вокруг пруда: здесь сохраняют регулярную парковую планировку. Северная, современная — со стороны Олимпийского проспекта.

Большой Екатерининский пруд — центр композиции парка, почти два гектара зеркальной воды. Берега пруда уже укрепили, восстановили исторические дорожки вдоль воды. Сейчас приводят в порядок павильон-ротонду и завершают работы по благоустройству.

"Было проведено берегоукрепление самого пруда, очистка и благоустройство прилегающей территории — восстановлены дорожки, озеленение, пешеходные дороги. Так как у нас парк является историческим, содержащим огромное количество памятников, у нас была произведена реконструкция ротонды, произведён её полный капитальный ремонт. Плюс, восстановлены исторические линии дорожек, которые были в парке ранее", - отметил Михаил Вояджи, представитель генподрядной организации.

Среди павильонов - восстановлена танцевальная веранда, лодочная станция в её новом исполнении и всесезонная эстрада. Особое внимание — деревьям. В парке сохранились два уникальных дуба, посаженных без малого три века назад — живые свидетели усадебного сада ещё Екатерининской эпохи. При проведении работ важно было не повредить их и защитить остальные деревья.

"При благоустройстве парка было важно сохранить его исторический облик и практически все деревья, которые находятся на территории. Было важно защитить их при производстве работ. Здесь работала большая проектная группа из нескольких проектных организаций, которые проводили изыскания и принимали решение вместе с городом о восстановлении тех или иных объектов", - сообщил Михаил Вояджи.

После открытия парк встретит посетителей новым архитектурным элементом. У входа со стороны Олимпийского проспекта появится новая "воздушная" арка, по бокам — павильоны обновленной лодочной станции с зоной солярия и ресторан с террасой. Между ними — амфитеатр со спуском к воде. На месте старого футбольного поля появится всесезонное, с профессиональным покрытием и подогревом.

Главная новость для семей — большая детская площадка в экостиле. Такая игровая площадка для самых маленьких создаётся впервые в России: стильный дизайн и максимальная безопасность на высоте 16 метров были разработаны не только с помощью традиционных инженерных технологий, но и искусственного интеллекта.

"При проектировании мы старались учесть интересы всех жителей — от самых маленьких до самых взрослых. Такая детская площадка создаётся впервые не только в Москве, но и в России. В центре — доминантная форма в виде оленя, шестнадцатиметровая фигура. Дети, поднимаясь наверх, смогут увидеть не только Екатерининский парк, но и все близлежащие территории района", - рассказал Алексей Пашков, начальник управления департамента капитального ремонта.

В парке появится круглогодичный павильон семейного центра — для лекций, кинопоказов и мастер-классов. Вторая игровая зона — у планетария. Теннисные корты и спортивная инфраструктура будут доступны в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Местные жители ждут открытия:

Открытие парка запланировано на конец осени. Следить за ходом работ можно на портале мэра Москвы.