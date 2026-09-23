Анастасия Волочкова пожаловалась на мать и дочь: "Как две мегеры, на меня набросились"

Анастасия Волочкова уже давно имеет крайне натянутые отношения с матерью Тамарой Владимировной и единственной дочерью Ариадной. А теперь балерина раскрыла новые детали их конфликта.

В частности, артистка пожаловалась, что не может поздравить Ариадну с днем рождения. Сегодня, 23 сентября, ей исполнился 21 год. Однако, по словам Анастасии, последние шесть лет она не знает точного адреса единственной наследницы, поэтому не может даже послать ей цветы. А на телефонные звонки, уверяет балерина, та не отвечает.

"Искать, требовать к себе любви — это просто не мой путь. Меня вся Россия любит больше, чем собственная дочь", - заявила Волочкова Super.

По ее словам, проблемы в отношениях с Ариадной берут начало с тех пор, как девочка воспитывалась бабушкой Тамарой Владимировной. Якобы та всегда завидовала успеху балерины, поэтому настроила внучку против матери. Кроме того, считает Анастасия, приложил руку и отец Ариадны "со своей семейкой".

"Эти отношения моей семьи напитаны фальшью и лицемерием, ложью. Я не хочу их выстраивать, потому что это бесполезно. Они уже никогда не станут искренними", - заключила балерина.

По словам Анастасии, в последний раз она видела Ариадну 15 июня. Тогда Волочкова приезжала в Санкт-Петербург, чтобы повидаться с умирающим отцом. "Заехала к маме и туда приехала Ариша. И они, как две мегеры, на меня набросились", - пожаловалась Анастасия.

Волочкова дала понять, что очень расстроена и в отчаянии. "Вы понимаете, меня даже поздравила с этим праздником няня, первая няня Ариши, няня Люба. А тут как искать, какими-то ходами и выходами, как мне найти мою дочь, это бред и абсурд. Значит, не нужно. Да пошли они на ****, значит", - отрезала артистка.

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