Трамп пошел на беспрецедентное нарушение дипломатического протокола

Дональд Трамп решил нарушить дипломатический протокол, который неукоснительно соблюдался на протяжении последних 60 лет. Президент США готовится совершить беспрецедентный дипломатический жест и лично встретить председателя КНР Си Цзиньпина на военной базе "Эндрюс", сообщила газета Financial Times.

Си Цзиньпин посетит США с государственным визитом с 23 по 25 сентября. Как подчеркнула глава протокола Белого дома Моника Кроули, что личный прием председателя КНР прямо на летном поле станет крайне редким и знаковым проявлением внимания.

Издание подчеркивает, что такой шаг Вашингтона призван продемонстрировать Пекину глубочайшее уважение. В августе 2025 года Трамп также лично приветствовал президента России Владимира Путина на летном поле в Анкоридже. Прежде американский главнокомандующий лично приветствовал иностранного гостя на взлетной полосе этой базы в далеком 1962 году - тогда Джон Кеннеди встречал британского премьера Гарольда Макмиллана.