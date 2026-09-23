Москвич планировал взорвать машину в кортеже высокопоставленного чиновника: ФСБ сорвала теракт

Попытку теракта в отношении высокопоставленного чиновника предотвратили сотрудники ФСБ в Москве. Преступление готовил участник террористической организации.

Как установили в ведомстве, злоумышленник в интернете изучил способ и порядок применения самодельной взрывчатки, после чего купил компоненты для её изготовления. Этой бомбой подозреваемый собирался подорвать автомобиль, входящий в состав кортежа.

Возбуждены уголовные дела, правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

