В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для мирных переговоров по Украине

Предпосылки для выхода на мирные переговоры по Украине сейчас отсутствуют. Это результат действий Киева: украинская сторона продолжает террор, что не способствует появлению условий для перехода к мирному процессу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля при этом подчеркнул: позиция Москвы по вопросу урегулирования не изменилась. Россия, несмотря на текущую ситуацию, сохраняет готовность как к поиску мирного решения конфликта, так и к переговорам на высшем уровне.

Ранее Песков подчеркивал, что предварительных условий для начала диалога Москва не выдвигает. Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что стороны в итоге смогут вернуться к переговорному процессу, передает ТАСС.