Кремль сообщил о готовности Путина к новой встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин готов к новой встрече с американским лидером Дональдом Трампом.
Однако пока конкретики на высшем уровне нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча будет организована при первой же необходимости.
Также в Москву может приехать президент Украины Владимир Зеленский. Безопасность будет гарантирована, подчеркнул спикер Кремля.
22 сентября президент США Дональд Трамп допустил встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну", - отметил американский лидер.