Кремль сообщил о готовности Путина к новой встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин готов к новой встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

Однако пока конкретики на высшем уровне нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча будет организована при первой же необходимости.

Также в Москву может приехать президент Украины Владимир Зеленский. Безопасность будет гарантирована, подчеркнул спикер Кремля.

22 сентября президент США Дональд Трамп допустил встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.