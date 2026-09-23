Откусил ухо и устроил погром: вскрылись новые детали дебоша взбесившегося Джигана

Рэпер Джиган оказался в центре скандала. Артист пустился во все тяжкие.

Инцидент случился еще в 2019 году, но известно о нем стало лишь сейчас. Так, Джиган разозлился на то, что его барабанщик вышел на сцену вместе с чужим диджеем на концерте в Одессе. По мнению артиста, музыканты из его команды могут работать только с ним. Джигана понесло: он устроил погром в гримерке и откусил своему менеджеру кусок уха. Пострадавшему пришлось пришивать часть тела в больнице, передает Mash.

Журналисты связались с мужчиной. Тот косвенно подтвердил информацию, но признался, что предпочитает не ворошить прошлое и хочет забыть об инциденте. Он дал понять, что боится агрессивного рэпера и продолжает работать в российском шоу-бизнесе.

Ранее стало известно, что летом Джиган взял в заложники собственную прислугу и охрану. При этом его дети тоже находились дома. Они прятались от отца и пытались связаться с матерью, моделью и блогером Оксаной Самойловой. Лишь спустя десять часов удалось унять разбуянившегося рэпера. В настоящее время он проходит реабилитацию в Израиле.

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