Собянин объявил октябрь 2026 года месяцем московской промышленности

Месяц московской промышленности пройдёт в столице в октябре. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

Желающие смогут увидеть, как устроено современное городское производство. В программе - больше 25 пунктов. Это экскурсии на ключевые предприятия, открытые лекции на разных площадках, День карьеры для тех, кто ищет работу в отрасли.

Также состоится Московский инвестиционно-промышленный форум. Мэр отметил: город непрерывно запускает новые мощности. А изделия, созданные на столичных заводах, используют по всей стране: от Калининграда до Владивостока.