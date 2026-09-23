"Я была пустым местом": Чулпан Хаматова завыла от жизни в Латвии

Одна из самых востребованных и успешных отечественных актрис Чулпан Хаматова покинула Россию вскоре после начала СВО. Артистка была на гастролях и просто не вернулась домой, бросив даже детей. Наследники позднее приехали к ней в Латвию, где в пригороде Риги Хаматова купила дом. Актриса играла в Рижском театре.

Но внезапно Чулпан переехала в Америку. Хаматова обосновалась в Бостоне, где уже успела выйти на сцену. Свое решение актриса отказывалась комментировать. Однако в итоге Чулпан все-таки заговорила. Оказывается, жизнь в Латвии не заладилась.

В Риге актриса неоднократно попадала в неприятные ситуации. Например, однажды пожилой мужчина прямо спросил у Хаматовой, не шпионка ли она. Произошло это во время обсуждения спектакля.

Доставалась Чулпан и от коллег. Так, на съемках сериала "Последний развод коммунизма" в Лиепае актриса-украинка дала понять Хаматовой, что не собирается с ней как-либо контактировать. От подобных выпадов актриса взвыла.

"Мы провели с ней вместе два месяца. Для нее я была пустым местом. Мне было тяжело. Это сложно, но я могу понять ее. Я имею в виду, травма очень серьезная", — призналась Чулпан в беседе с The New York Times.

Хаматова не стала скрывать в интервью, что на сегодняшний день ее положение непростое: работы пока не так много, как хотелось бы. Но все же Чулпан продолжает выходить на сцену, она сыграла с Машей Машковой в одном спектакле. А в следующем году вместе с Юлией Ауг отправится в тур по Америке с постановкой на русском языке.