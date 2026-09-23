Ученые предсказали гибель за полгода полумиллиона человек из-за Эль-Ниньо

Эль-Ниньо затронет более 50 стран. Сильнее всего от вызванной этим природным явлением жары пострадают Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия. В ближайшие шесть месяцев это может привести к гибели более 450 тысяч человек, сообщила научно-исследовательская организация Climate Impact Lab.

Эль-Ниньо - природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Потепление запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете. Ученые предупреждают: скорее всего, на этот раз Эль-Ниньо станет самым мощным с 1950 года.

Текущий цикл явления начался в июне 2026 года. По прогнозам, до февраля 2027 года будет потеряна 451 тысяча жизней. А учитывая, что так называемый супер-Эль-Ниньо продолжится и весной 2027-го, итоговое число смертей окажется еще больше, передает ТАСС.