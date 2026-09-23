Красивой паре пришел конец: актриса Зоя Бербер разводится с Максимом Белбородовым

Семейная лодка Зои Бербер и Максима Белбородова разбилась. Актриса подала на развод.

О том, что Зоя Бербер и Максим Белбородов расстались, стало известно сегодня, 23 сентября. В официальном телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы" появилось сообщение, что мировому судье судебного участка № 177 района Раменки города Москвы поступило исковое заявление Зои Бербер к Максиму Белбородову о расторжении брака.

Что стало причиной развода, пока неизвестно. Сами Зоя Бербер и Максим Белбородов никак не прокомментировали новость. Отметим, что в Сети их называли самой красивой парой в отечественном кинематографе.

Отметим, что в браке актеры продержались два с небольшим года. У артистов подрастает двухлетний сын. Кроме того, от первого брака со сценаристом Александром Синегузовым у Зои Бербер есть дочь Надежда. Они познакомилась более десяти лет назад во время съемок первого сезона "Реальных пацанов".

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