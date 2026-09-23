В Башкирии задержали владельца сгоревшего торгового комплекса

В Башкирии задержан владелец торгового комплекса Стерлитамака, где накануне при возгорании погибли 4 человека и ещё 5 пострадали. По версии следствия, в здании не были соблюдены нормы и требования пожарной безопасности, что привело к трагедии.

Специалисты изъяли документацию, вместе с тем допрашиваются очевидцы. Также сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

Кроме того, следователи проверят работу сотрудников пожарного надзора. Напомним, огонь на втором этаже торгового комплекса вспыхнул накануне днем. Пламенем охватило более 2 тысяч квадратных метров. По факту пожара возбуждено уголовное дело.