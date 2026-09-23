Катя Гордон: "Я очень долго была каблуком в отношениях с Лерой Кудрявцевой"

Когда-то Катя Гордон и Лера Кудрявцева были близкими подругами. Приятельницы даже создали музыкальную группу "ЗаVисть", вместе пели и выступали и даже имели успех.

Но недавно блондинки разругались. С концом дружбы окончилась жизнь и их песенного коллектива. "Загнать меня под каблук — нечего делать. И я очень долго была тем самым каблуком в отношениях с Лерой Кудрявцевой. Говорила ей: „Ты — лучшая ведущая страны!“ Причем искренне ею гордилась! Но при таком раскладе ты в какой-то момент понимаешь, что становишься менее значимой, чем бармен, который приносит кофе, — и начинается токсичная жизнь", - рассказала в шоу "БеС комментариев" Гордон.

Ранее она жаловалась, что к ней относились как к человеку второго сорта. Например, будто бы в ее гримерке не было зеркала. Кроме того, якобы Кате приходилось переодеваться перед выходом на сцену, чтобы на ее фоне Лера не выглядела толстой.

Однако самой главной проблемой в отношениях Гордон и Кудрявцевой оказались деньги. Дело в том, что, по словам Кати, Лера соглашалась на более высокооплачиваемую работу и предпочитала выступать там, где больше платят, чем петь в их группе.

"Лера как ведущая стоит в два раза дороже, чем мы как группа. И, соответственно, когда у нее есть выбор отправиться вести на корпоратив за 100 миллионов рублей или выступить в нашем дуэте за 50 рублей, конечно, она выберет первое, она ведь тянет на себе всю семью", - объяснила Гордон.

Ранее друг ведущей, журналист Отар Кушанашвили, тоже говорил, что молодой муж Леры Кудрявцевой перестал зарабатывать. "В пору, когда его карьера была в самом разгаре, он был очень богатый. Ну, любой футболист или хоккеист — совершенно незаслуженно богатый человек. Совершенно! Ни цента не заслуживают они из того, что получают. Но когда у него была карьера актуальной, он был зарабатывающим. Потом они поменялись местами. Лера теперь кормилица", - сообщил Отар.

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