МИД: Москва не поддержит расширение СБ ООН за счет западных стран

Притязания стран западного меньшинства на постоянное членство в Совете Безопасности ООН видятся необоснованными - с учетом их откровенно высокомерного поведения. Москва не поддержит расширение Совбеза за их счет, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Дипломат отметил: существует вероятность, что реформа Совета Безопасности ослабит совет – или же раздует его до потери работоспособности. Москва выступит против такой инициативы, - подчеркнул Логвинов.

По словам представителя МИД, объективно арогантное поведение на международной арене этих государств все больше наводит страны мирового большинства на мысль о необоснованности подобных притязаний. Особенно когда это касается заявки со стороны "вражеских государств", определение которым содержится в Уставе ООН, приводит слова дипломата ТАСС.