Страшные подробности смерти 27-летнего сына Синди Кроуфорд: в Сеть слили аудиозаписи звонков в службу спасения

Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер скончался 20 сентября. Наследнику знаменитого голливудского семейства было 27 лет. Свои последние дни Пресли провел в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе.

Сотрудники рехаба пытались спасти сына Синди Кроуфорд, они сразу же обратились в службу 911. Первый звонок в скорую поступил в 9:35 по местному времени. Сообщалось об остановке сердца, но уже через три минуты в 911 перезвонили и заявили о передозировке. В 9:40 утра сотрудник службы спасения повысил уровень обращения до "экстренного".

Самая пугающая деталь в записи — то, как быстро ухудшилось состояние молодого мужчины. За считанные минуты Гербер перестал подавать признаки жизни. У бригады медиков практически не было шансов спасти сына супермодели. Прибывшим врачам осталось только констатировать смерть Пресли от остановки сердца.

По данным полиции, на теле погибшего не было никаких признаков насильственной смерти. Судмедэкспертиза устанавливает официальную причину трагедии, ее назовут после токсикологического анализа.

Пресли Гербер несколько лет назад признался в борьбе с наркотической зависимостью и проблемами с психическим здоровьем. В этом 2026 года он прошел очередной курс лечения в мексиканской клинике.