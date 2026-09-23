США унизили ЕС сделкой с Беларусью

Моральным унижением Евросоюза сочли в Европе сделку США с Белоруссией по закупке калийных удобрений. Эта продукция находится под санкциями ЕС, напомнил советник президента Литвы Дейвидас Матуленис.

По словам литовского политика, любое нарушение санкций Европейского союза будет иметь моральный, правовой и финансовый аспекты, передает "Sputnik Литва". По словам Матулениса, Литва и ее соседи сохраняют единство по вопросу транзита белорусских удобрений из страны-производителя в США.

Ранее стало известно о планах Литвы сорвать сделку США и Белоруссии. Вильнюс отказался возобновлять транзит белорусских калийных удобрений через свою территорию. Матуленис не сомневается в том, что европейские санкции с Белоруссии не снимут.