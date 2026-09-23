Денис Проценко: Культурная программа в больницах Москвы воодушевляет пациентов

В московских стационарах успешно реализуется концепция "исцеляющей среды", объединяющая оказание высокотехнологичной медицинской помощи с культурными инициативами. Проект, ставший совместным решением департамента здравоохранения и департамента культуры Москвы, направлен на создание комфортных условий, способствующих психологическому восстановлению пациентов.

Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Москвы, директор ММКЦ "Коммунарка" Денис Проценко подчеркнул, что выздоровление зависит от совокупности факторов: профессионализма врачей, качества технологий и эмоционального состояния человека. По его словам, искусство становится эффективным инструментом, позволяющим пациентам переключиться, получить положительные эмоции и восстановить силы в период борьбы с болезнью.

"Москва продолжает развивать концепцию исцеляющей среды, которая предполагает, что само пространство, его атмосфера и мероприятия, происходящие в нем, могут благотворно влиять на лечение. Замечательно, что московские взрослые и детские больницы стали не только местом, где работают высококлассные врачи, но и площадками для культурных событий", — отметил Денис Проценко.

Эффективность инициативы подтверждается не только экспертными оценками медицинского сообщества, но и реальными отзывами пациентов. Врачи отмечают, что люди, проходящие лечение, искренне делятся впечатлениями о том, как концерты и спектакли делают пребывание в стационаре менее стрессовым и более комфортным. Подобная обратная связь, по мнению специалиста, является лучшим доказательством качественных перемен в столичной системе здравоохранения.

Масштабы проекта демонстрируют устойчивую динамику роста. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с июня текущего года культурные мероприятия — концерты и спектакли — посетили около 5 тыс. пациентов и медицинских работников.