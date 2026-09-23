Дни ритейла в Сибири пройдут в Омске 7-9 октября

7–9 октября 2026 года в Омске пройдут "Дни ритейла в Сибири". Форум пройдет с участием представителей федеральных и региональных органов власти, торговых сетей, маркетплейсов, производителей, поставщиков, отраслевых объединений и экспертного сообщества

Цель форума — объединить усилия власти и бизнеса для поиска новых точек роста в условиях трансформации спроса.

Ключевые темы деловой программы:

Аналитическая сессия. Оценка текущего состояния отрасли и потребительского поведения в регионе, формирующая контекст для всех последующих обсуждений.

Пленарное заседание "Модель торговли: будущее регионального ритейла". Диалог бизнеса и власти о балансе между федеральными и локальными игроками, продовольственной безопасности и адаптации к новым экономическим условиям.

Отраслевые треки первого дня: развитие сегмента готовой еды, трансформация торговых и складских площадей, эволюция сетевых форматов.

Практикумы: управление ассортиментом, эффективные переговоры с поставщиками и внедрение цифровых инструментов мерчандайзинга.

Второй день — операционная эффективность: маркетинг на основе данных, применение ИИ-решений, работа с маркетплейсами, франчайзинг.

Регуляторный блок: подготовка к новым стандартам "Российской полки" в сегменте beauty и уход, а также лицензионные требования к продаже табачной продукции.

Форум предоставляет уникальную возможность для прямого диалога с регуляторами, презентации региональных практик и налаживания долгосрочных деловых связей между производителями, поставщиками и розничными сетями.