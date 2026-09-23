Определены финалисты Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться"

Финал Всероссийского конкурса наставников "Быть, а не казаться" пройдет в Тульской области с 13 по 19 октября, его участниками станут 400 человек. Лучшие практики 106 победителей получат поддержку экспертов для реализации в регионах, сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

На участие в конкурсе поступило 80 тыс. заявок из 89 регионов РФ, окружные этапы в 2026 году прошли в Тюмени, Красноярске, Владивостоке, Волгограде и Суздале, объединив участников из всех федеральных округов. В финал конкурса вышли 400 человек, успешно прошедших отборочные испытания и полуфинал проекта.

"Самой популярной стала номинация "Опытный наставник", на нее приходится более четверти всех финалистов. В октябре участники встретятся в Тульской области, где их ждут деловая и военно-спортивная игра, образовательная программа и защита авторских проектов. По итогам всех испытаний мы определим 106 победителей - их лучшие практики войдут в банк проектов по воспитанию и получат поддержку экспертов для реализации в регионах", - приводят организаторы конкурса слова Гурова.

В рамках финала наставники примут участие в деловой и военно-спортивной игре, образовательной программе, а также представят и защитят авторские проекты. Организаторы отмечают, что намеренно ушли от оценки базовых знаний и навыков, поскольку важнее дать возможность проявить реальный опыт работы с людьми, умение увлечь, поддержать и помочь раскрыться другому человеку. "Финалистов ждет полноценная среда для роста: образовательные курсы от партнеров, персональные карьерные консультации и практические инструменты, чтобы тиражировать свои успешные решения в регионах. Каждый проект получит экспертную оценку - это поможет лучшим практикам и лучшим наставникам увеличить вовлеченную молодежную аудиторию", - подчеркнул исполняющий обязанности руководителя Роспатриотцентра Росмолодежи Дмитрий Степыко.

В ходе полуфиналов участники сформулировали предложения для Кодекса наставника - этических правил сообщества. Документ представят в финале - на заключительном этапе конкурса.