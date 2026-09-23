Назван пугающий диагноз покалеченного сына Елены Яковлевой: врачи бьют тревогу

Денис Шальных привлекает внимание СМИ своей неординарной внешностью: он с ног до головы покрыт татуировками. Сейчас наследник Елены Яковлевой работает в столичном барбершопе, занимается бодибилдингом и играет в музыкальной группе. С недавних пор Шальных начал удалять тату с лица.

Денис даже стал героем шоу "Что я наделала". Сын Елены Яковлевой рассказал, что первую татуировку он сделал в 11-м классе. Шальных так сильно переживал смерть своей собаки — хаски по кличке Дик — что решил навсегда запечатлеть любимого пса на своем теле. Остановиться на этом Денис не смог: постепенно рисунки покрыли все тело, а затем перебрались и на лицо.

Позвзрослев, Шальных решил свести тату. И в этот момент он столкнулся с последствиями, о которых мало кто говорит. По словам Дениса, одну из татуировок мастер удалял радикальным хирургическим способом. Это было невыносимо больно. Позже сын актрисы пробовал сводить рисунки с лица с помощью лазера, но и этот метод дался тяжело.

Кроме того, татуировки оказали разрушительное воздействие на весь организм молодого мужчины. Во время шоу Денис прошел медицинское обследование, врачи обнаружили в анализах сына Елены Яковлевой тревожные отклонения .

"Очень пугающие моменты по крови. Сильное сгущение. У пациента кровь напоминает не жидкость, а сироп. Очень густая, ярко выраженное обезвоживание, что может привести к необратимым процессам таким, как инфаркт головного мозга, инфаркт миокарда или тромбоэмболия легочной артерии", — сообщил доктор.

Также тревогу медиков вызвал уровень фермента креатинфосфокиназы, который может указывать на распад мышечной ткани. По словам специалиста, такое обычно бывает у людей, которые находятся длительное время под завалами, обездвиженными.

"Это может остановить работу почек. Чем это вызвано, не могу сказать. Может быть, и обилием краски под кожей", — отметил врач.

Кроме того специалисты указали на увеличение шейных и подмышечных лимфоузлов, заподозрив "что-то вялотекущее, фоновое", и назначили дополнительные анализы для исключения саркоидоза. Денис же лишь отмахнулся от предупреждений врачей. "Мне это не мешает", — заявил сын Яковлевой.