"Она выпила бутылку водки, которая ее убила": подруга раскрыла трагедию актрисы Люсьены Овчинниковой

10 сентября Люсьена Овчинникова могла бы отметить круглую дату. Прославленной артистке было бы 95 лет.

Артистка прожила яркую жизнь, где было много страстей, взлетов и падений, радости и горя. Подруга Тамара Тур раскрыла ее сердечные тайны.

Одно время Люсьена Овчинникова играла в театре и снималась в кино, считаясь весьма востребованной актрисой. Однако под конец жизни ее все меньше стали приглашать на съемки, а из театра и вовсе уволили. "Бывали случаи, когда она прогуливала спектакли. Дерзила, спорила. Она была непокорная, строптивая", - отметила подруга актрисы.

Негативно сказывалось на характере Овчинниковой пристрастие к алкоголю. Многие пытались ее спасти, одно время прикладывала усилия актриса Надежда Румянцева, но все оказалось бесполезным. "Люся скончалась на моих руках. До этого она выпила бутылку водки, которая ее убила. Бутылка была рядом с ней, немного недопитая... Очень жалко ее. Она была невероятным человеком. Очень интересным, очень глубоким, веселым, ироничным, легким, нежным..." - поведала "Миру новостей" Тур.

По ее мнению, сильно подкосила Овчинникову смерть мужа, актера Валентина Козлова. По словам приятельницы, Люсьена его очень любила, хотя они и ругались каждый день. Ходили слухи, что супруг и спаивал актрису. Подруга отметила, что Козлов был "выпивохой", но и сама Люсьена была не прочь "согреться" спиртным.

"Детская травма осталась с ней до конца. Ее мама покончила жизнь самоубийством, когда Люся была еще девочкой. Она мне часто об этом рассказывала. У Люси была печать сиротства", - отметила приятельница актрисы.

К слову, детей Люсьена Овчинникова не хотела. Для нее стала потрясением смерть подруги, актрисы Софьи Зайковой, умершей при родах. В последние годы она жила очень скромно, в однокомнатной квартире в пятиэтажке без лифта. "Она говорила, что ей плевать на обстановку и вещи. Я пыталась ее убедить, что встречают по одежке. На что она отвечала: "Дураки встречают по одежке". Она словно летала по земле. Эдакий падший ангел в женском обличье..." - заключила подруга.

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