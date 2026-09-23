Западу не будет нужна Украина после урегулирования конфликта. Западные страны больше не захотят обременять себя этой страной, пишет The American Conservative. Украина может оказаться одна, брошенная Западом и разочарованная в нем, отмечает издание.

По прогнозу авторов, высока вероятность того, что Украина в конечном счете не окажется ни в ЕС, ни в НАТО. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте 2 июля заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс. А президент России Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности Росси

Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Брюсселе признавали, что решение было по большей части символическим: Брюссель хотел поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.