В США предсказали Украине печальную судьбу после завершения конфликта

Западу не будет нужна Украина после урегулирования конфликта. Западные страны больше не захотят обременять себя этой страной, пишет The American Conservative. Украина может оказаться одна, брошенная Западом и разочарованная в нем, отмечает издание.

По прогнозу авторов, высока вероятность того, что Украина в конечном счете не окажется ни в ЕС, ни в НАТО. Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте 2 июля заявил, что у Украины сейчас нет перспектив вступления в Североатлантический альянс. А президент России Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности Росси

Евросоюз в июне 2022 года предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Брюсселе признавали, что решение было по большей части символическим: Брюссель хотел поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.