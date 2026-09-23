Россия дистанцировалась от пунктов повестки Генеральной ассамблеи ООН, которые касаются Украины и уголовных трибуналов. Об этом рассказал в среду, 23 сентября, директор департамента международных организаций российского Министерства иностранных дел Кирилл Логвинов.

Как уточнил дипломат, российские делегаты не хотят обсуждать на площадке Генассамблеи темы, в формулировке недружественного Запада, "временно оккупированных территорий Украины" и "международного остаточного механизма для уголовных трибуналов".

Такое решение Логвинов мотивировал тем, что украинский вопрос "предоставляет площадку для нагнетания антироссийской истерии на основании ложной информации и вмешивается в прерогативы Совета Безопасности ООН, второй попросту прекратил свое существование и не заслуживает какого-либо обсуждения".

Представитель МИД России также рассказал, что российская делегация получила важные указания — отстаивать интересы нашей страны по всем пунктам повестки, уделяя особое внимание противодействию антироссийским инициативам. Представители России намерены "продвигать конструктивные идеи, направленные на благо всех народов и стран", цитирует политика ТАСС.

Накануне официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что чем предстоит заниматься на Генассамблее ООН главе российской дипломатии Сергею Лаврову. Первым пунктом программы чиновница назвала переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

Кроме того, у Сергея Лаврова на три с половиной дня в Нью-Йорке запланировано около двух десятков международных встреч. МИД подчеркивал: эти контакты представляют интерес с точки зрения сверки часов и продвижения российских подходов.