Молдавию ждет тяжелейшее время, если зима в этом году выдастся холодная. Об этом предупредил в среду, 23 сентября, глава молдавского кабмина Василий Тофан.

Политик высказался вслед за введением в Молдавии режима чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии. Говоря об энергетическом кризисе, Тофан заявил, что "тем из нас, кто все еще ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах: чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была теплая зима".

С другой стороны, теплая влажная погода в зимние месяцы сулит другую проблему: проблемы с дорогами из-за перепадов температур. Зато, подчеркнул премьер-министр Молдавии, такая погода поможет выжить в условиях высоких тарифов и обеспечит хороший урожай, сообщает РИА Новости.

Боятся предстоящей зимы и на Украине. Советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов предупредил: страну ожидает крайне тяжелая зима из-за ударов возмездия российских войск, которые приходятся и по объектам топливно-энергетического комплекса, задействованным в интересах ВСУ.

Источники утверждают, что европейские страны тайно поставляют Украине различное оборудование для подготовки к зиме: комплектующие для электростанций и отопительное оборудование. Европа опасается, что страна может не пережить зиму и, в итоге, потерпеть поражение в конфликте с Россией.