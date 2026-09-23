Рютте признал намеренно размытый характер 5-й статьи Устава НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса раскрыл тайну пятой статьи Устава НАТО. Статья, в которой говорится о коллективной обороне, преднамеренно размытая. Цель - запутать противников, заявил Марк Рютте.

По словам Рютте, пятая статья умышленно неоднозначная. Генсек признал, что руководство альянса никогда напрямую никому не скажет, была она задействована или нет. НАТО не хочет помогать своим противникам быть мудрее, сказал Рютте на форуме в Айове.

Генсек альянса пояснил: когда речь касается гибридных атак, НАТО может отреагировать непублично. В таком случае ответ может быть как симметричным, так и асимметричным, передает Associated Press.