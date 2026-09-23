Власти Великобритании пришли к выводу, что Россия не вынашивает планов нападения на какую-либо страну НАТО. Об этом рассказал в среду, 23 сентября, осведомленный источник из британского Министерства обороны.

По словам собеседника Associated Press, в оборонном ведомстве королевства не усматривают реальных доказательств того, что российский лидер Владимир Путин стремится к конфронтации с Североатлантическим альянсом.

В таком же ключе высказался накануне президент США Дональд Трамп — политик выразил убежденность в том, что прямое военное столкновение между Великобританией и Россией не случится и "все будет в порядке".

Однако официальный Лондон продолжает антироссийскую политику и нагнетание русофобских настроений. В Кремле критически оценили недавние обвинения британского премьер-министра Энди Бернэма в адрес России и обещания "остановить ядовитую волну" враждебных атак. Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "такое поддерживание атмосферы тотальной русофобии — это то, чем Британия занимается".

Москва не раз предостерегала Лондон от враждебных заявлений и действий. В сентябре МИД России выразил британцам решительный протест в связи с наращиванием поставок киевскому режиму беспилотников и других систем вооружений. Вся полнота ответственности за возможное неблагоприятное развитие ситуации лежит на Лондоне, предупреждало ведомство.